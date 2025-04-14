شكرا لمتابعة خبر عن هيئة العقار توقف منشأة أعلنت عن عقار دون ترخيص في المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للعقار عن رصدها حالة للتسويق لعقارات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى إنها اتخذت الإجراءات النظامية حيال من يقوم بأعمال التسويق العقاري دون ترخيص.

وقالت هيئة العقار”وفي إشارة إلى المقطع المتداول لمسوقة تعلن عن أحد العقارات في المنطقة الشرقية دون ترخيص، قامت هيئة العقار بمباشرة الحالة واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة لنظام الوساطة العقارية”٠

وأكدت الهيئة على استمرارها بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحملات الرقابية الميدانية المشتركة فيما يخص مخالفات توطين الأنشطة والمهن العقارية.