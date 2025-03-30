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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 138طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية الصومال

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 138طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية الصومال

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 138طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 200.000 فرد، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية بالصومال أحمد البديري، وممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جورج كونوي، وممثل هيئة إدارة الكوارث الصومالية الدكتور أحمد آدن، والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي الخضر دلوم، ومدير فرع المركز في أفريقيا يزيد بن عبدالله حمود.

ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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