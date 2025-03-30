السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 138طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 138طنًا من التمور لبرنامج الغذاء العالمي في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 200.000 فرد، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية بالصومال أحمد البديري، وممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جورج كونوي، وممثل هيئة إدارة الكوارث الصومالية الدكتور أحمد آدن، والمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي الخضر دلوم، ومدير فرع المركز في أفريقيا يزيد بن عبدالله حمود.

ويأتي ذلك ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.