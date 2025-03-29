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تهيئة المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بجدة

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

تهيئة المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بجدة

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الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن تعاونها مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تهيئة وخدمة 838 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1446 هـ.
وتوزع على نطاق 11 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، من خلال أعمال نظافة محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

صلاة عيد الفطر بجدة

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني أن أمانة جدة خصصت نحو (1,467) عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد.
تهيئة المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بجدة - اليوم

هذا إضافة لتجهيز (621) معدة تشمل المكانس الآلية ومعدات غسيل الأرصفة.
وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من (1595) كيلومترًا طوليًا، وغسيل (39300) أمتار من الأرصفة.

صلاة عيد الفطر في

إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ (1194) كيلو مترًا ورفع (1632) مترًا مكعبًا من المخلفات ذات الحجم الكبير.
هذا فضلًا عن نظافة وتطهير وصيانة 2012 حاويات نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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