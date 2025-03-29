شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

صلاة عيد الفطر بجدة

صلاة عيد الفطر في السعودية

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن تعاونها مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تهيئة وخدمة 838 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1446 هـ.وتوزع على نطاق 11 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، من خلال أعمال نظافة محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، بجانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح بن محسن الزهراني أن أمانة جدة خصصت نحو (1,467) عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد.هذا إضافة لتجهيز (621) معدة تشمل المكانس الآلية ومعدات غسيل الأرصفة.وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من (1595) كيلومترًا طوليًا، وغسيل (39300) أمتار من الأرصفة.إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ (1194) كيلو مترًا ورفع (1632) مترًا مكعبًا من المخلفات ذات الحجم الكبير.هذا فضلًا عن نظافة وتطهير وصيانة 2012 حاويات نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.