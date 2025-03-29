شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة المنورة تباشر واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت شرطة منطقة المدينة المنورة، واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله.

حسب بيان الأمن العام، صباح السبت، أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه جرى مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

