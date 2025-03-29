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شرطة المدينة المنورة تباشر واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شرطة المدينة المنورة تباشر واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن

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الدمام - شريف احمد - باشرت شرطة منطقة المدينة المنورة، واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله.
حسب بيان الأمن العام، صباح السبت، أوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله، فإنه جرى مباشرة الواقعة في حينه واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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