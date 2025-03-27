شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لعيد الفطر.. نشاط اقتصادي وكثافة شرائية في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

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وكثافة شرائية في أسواق نجران

انتعاش في أسواق جازان

زخم تجاري في الحدود الشمالية

حراك اقتصادي في تبوك

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق والمولات التجارية بمنطقة القصيم إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، لتأمين المستلزمات والاحتياجات استعدادًا لعيد الفطر المبارك.وتتوفر في الأسواق والمولات التجارية جميع المنتجات التي يرغب بها المتسوقين وفقًا للأذواق والأعمار.أفاد عدد من أصحاب المحال التجارية أن عملية الشراء تنشط من قبل المتسوقين هذه الأيام وتختلف عن بقية أيام السنة، وأنهم يحرصون على توفير كل مايحتاجه المتسوق.تشهد أسواق نجران، نشاطًا اقتصاديًا، وكثافة شرائية مرتفعة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك.وتوافد سكان المنطقة، على الأسواق والمحال التجارية لشراء مستلزمات العيد، من ملابس وبخور وعطور، وذهب ومجوهرات، وحلويات.وتعمل الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية في نجران، على تمديد ساعات العمل، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتسوقين، في ظل أجواء تسودها الفرح، استعدادًا لاستقبال العيد.انتعشت الحركة التجارية بأسواق منطقة جازان في هذه الأيام، وسط كثافة عالية من المتسوقين لشراء وتأمين احتياجات ومستلزمات عيد الفطر.وهيّأت المراكز والمجمعات التجارية في مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة، معروضات متنوعة من الملابس والإكسسوارات النسائية والعطورات، والهدايا والأحذية والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها.إضافة إلى الألعاب والحلويات التي تزداد في هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على أفراد الأسرة.وتزيد كثافة المتسوقين في المحلات التجارية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، سواءً داخل الأسواق، أو في الشوارع والطرقات.وعدّ متعاملون في الأسواق الإقبال الحالي من قبل المتسوقين الأعلى بين نسب التسوق في مختلف أيام العام، فيما تقدم المحلات التجارية عروضًا مختلفة لاستقطاب الزبائن وتسويق المنتجات.تعيش الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية الحديثة في منطقة الحدود الشمالية هذه الأيام حراكًا تجاريًا نشطًا، مع تزايد إقبال المتسوقين استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكتظ المحال بالزوار الباحثين عن مستلزمات العيد من ملابس وهدايا وغيرها.وتزخر المتاجر بتشكيلات واسعة ومتنوعة من الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، ما يعكس أهمية هذا الموسم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة بين الأسواق التقليدية والمجمعات الحديثة، والتي تمتد فيها الحركة الشرائية حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط عروض ترويجية تجذب مختلف الفئات.وفي إطار الحرص على تنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المنشآت بالمعايير النظامية، كثّفت الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان بيئة تسوق آمنة تلبي تطلعات المستهلكين خلال موسم العيد.تعيش مدينة تبوك هذه الأيام أجواء مبهجة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتملأ تفاصيل الفرح أسواقها ومجمعاتها التجارية، التي تعج بالمتسوقين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس استعداد الأهالي للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.وتزينت واجهات المحال بالعروض والتخفيضات التي شملت الملابس، والعطور، والذهب، والحلويات، والألعاب، ما شكّل عامل جذب لأعداد كبيرة من الأسر الباحثة عن كل ما يضفي بهجة على العيد.وامتلأت الشوارع بالحركة والنشاط، لا سيما في المناطق التجارية، والمجمعات والمولات، والأسواق الشعبية، إذ تنشط المحال حتى ساعات متأخرة من الليل، لتعاود العمل بعد صلاة الفجر إلى الساعات المتأخرة من صباح اليوم التالي، في مشهد يختلط فيه عبق الشهر الفضيل بجمال أيام العيد المرتقبة.وتتبدل وتيرة السوق في تبوك بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة من رمضان، فبعد أسابيع من الهدوء النسبي، تعود الحركة التجارية إلى ذروتها، وتتحول المتاجر إلى خلايا نحل لا تهدأ، في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد على احتياجات العيد.