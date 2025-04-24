الامارات | منصور بن محمد يعزي في وفاة محمد طيب الخوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة محمد طيب الخوري، وذلك خلال زيارة سموّه اليوم مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهِم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.