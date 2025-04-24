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الامارات | منصور بن محمد يعزي في وفاة محمد طيب الخوري

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن محمد يعزي في وفاة محمد طيب الخوري 1/2
  • الامارات | منصور بن محمد يعزي في وفاة محمد طيب الخوري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة محمد طيب الخوري، وذلك خلال زيارة سموّه اليوم مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهِم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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