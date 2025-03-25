شكرا لمتابعة خبر عن خبير جنائي يروي قصة مغتصب حاول إخفاء الأدلة لكن حيلة الضحية كشفته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن تفاصيل قضية اغتصاب حاول المتهم فيها طمس جميع الأدلة، إلا أن تصرفًا ذكيًا من الضحية قاد السلطات إلى كشف الحقيقة وإدانته.

وقال آل صفيه خلال استضافته في برنامج “الليوان”: “أبلغت فتاة عن تعرضها للاغتصاب من شخص معلوم، وأوضحت في إفادتها أنه كان حريصًا على إخفاء أي دليل لدرجة أنه أجبرها على الاغتسال بعد الجريمة”.

وأردف : ” الفتاة كانت ذكية، إذ تعمدت ترك بقعة دموية على ملابسه أثناء اعتدائه عليها، وبعد فحص الأدلة، لاحظ المختصون أن النمط الوراثي في العينة المستخرجة من ملابس المتهم لا يتطابق تمامًا معه، لكنه يشير إلى صلة قرابة.

وأضاف : “ومع إجراء فحوص إضافية، تبين أن الملابس تعود إلى شقيقه، إذ حاول المتهم التلاعب بالأدلة عبر تسليم ملابس شقيقه بدلاً من ملابسه الحقيقية” .

وأكد الخبير الجنائي على أنه بعد مواجهة المتهم، تم العثور على ملابسه الأصلية وعليها البقعة الدموية التي تركتها الضحية عمدًا، ما أثبت تورطه في الجريمة وأدى إلى إدانته بشكل قاطع.