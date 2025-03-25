شكرا لمتابعة خبر عن خبير جنائي يكشف مفاجأة صادمة في جريمة قتل زوجة وعشيقها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن تفاصيل قضية مثيرة، حيث أبلغ رجل عن نفسه مدعيًا قتل زوجته وعشيقها، لكن التحليل الجنائي لمخلفات إطلاق النار قلب مسار التحقيق.

وقال آل صفيه خلال استضافته في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية: “كانت هناك قضية ادعى فيها رجل أنه عندما عاد إلى المنزل وجد رجلًا غريبًا برفقة زوجته، فأطلق عليهما النار” .

وأضاف: “أحد أشقاء المتهم كان يسكن معه في المنزل، وخلال الفحص الجنائي لمسحات مخلفات إطلاق النار، جاءت نتيجة الزوج سلبية، بينما كانت نتيجة شقيقه إيجابية” .

وأكد أن هذا الاكتشاف غير مجرى التحقيق، ليصبح الأخ هو المتهم الرئيسي، مضيفًا: “عندما حضرت النيابة وتم شرح آلية الفحص لهم، عادوا لاحقًا وقالوا: نعم، وضحتوا لنا الحقيقة” .