شكرا لقرائتكم فرش أكبر جامع في بانكوك بالسجاد الفاخر على نفقة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في مملكة تايلاند أمس الاثنين, فرش جامع المركز الإسلامي في العاصمة التايلاندية بانكوك بالسجاد الفاخر على نفقة المملكة.

أبرز المعالم التاريخية

ويأتي تنفيذ مشروع فرش الجامع الذي يتسع لنحو ثلاثة آلاف مصل، ويعد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة المركز الإسلامي بالعاصمة بانكوك في إطار الأعمال التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعناية ببيوت الله، وتهيئتها ليتمكن مرتادوها من تأدية عباداتهم بيسر وطمأنينة وخشوع، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

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وثمّن رئيس مؤسسة المركز الإسلامي واتر أفون كومو لتاميثي, الدعم الكبير الذي قدمته المملكة في فرش الجامع بالسجاد الفاخر في ليالي هذا الشهر الكريم الذي يكتظ فيه بالمصلين، مشيرًا إلى أن قيادة المملكة الرشيدة، سبّاقة لكل ما يخدم المسلمين ويسهم في تحقيق رغباتهم واحتياجاتهم.

ويمثّل المركز الإسلامي في مملكة تايلاند مركزًا للتعلم وتعزيز فهم الإسلام، وتقديم أنشطة لتحسين جودة حياة المسلمين، ومقرًا للتنسيق والتعاون بين المنظمات الإسلامية الحكومية وغيرها من المنظمات الدينية في تطوير المجتمع التايلندي، ويشتمل المركز على قاعات وغرف للاجتماعات، ومساحات للمكاتب وغيرها من المرافق للأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية.