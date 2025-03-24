"دله النخيل" يعالج سيدة من ارتفاع ضغط الدماغ والطنين بالقسطرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستشفى دله النخيل بالرياض ينجح في علاج ارتفاع ضغط الدماغ والطنين النابض لسيدة أربعينية عن طريق توسعة أوردة الدماغ من خلال القسطرة.

نجح مستشفى دله النخيل في علاج سيدة أربعينية تعاني من ارتفاع ضغط الدماغ والذي سبب لها صداعًا مزمنًا واختلالًا في النظر بسبب ترشيح في العصبين البصريين، بالإضافة إلى الطنين النابض، من خلال توسعة أوردة الدماغ بالقسطرة ووضع دعامة.

وبيّن الدكتور عبدالرحمن بن سعد الدكان، استشاري جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية والقسطرة الدماغية بمستشفى دله النخيل، أن المريضة كانت تعاني من الأعراض لعدة سنوات ولم تستجب للعلاج الطبي.

تم تحويل المريضة لمستشفى دله النخيل، وقامت بعمل الفحوصات التي شملت الرنين المغناطيسي لأوردة الدماغ، بالإضافة إلى عمل القسطرة الدماغية التشخيصية، والتي بيّنت وجود تضيق شديد بالوريد الرئيسي للدماغ.

كما تم عمل قياس لضغط الدم داخل أوردة الدماغ أثناء القسطرة التشخيصية، وتم التأكد من أن التضيق مسبب لارتفاع ضغط الدماغ.

خضعت المريضة بعد ذلك لقسطرة علاجية تم خلالها عمل توسعة للوريد المتضيق ووضع دعامة. تحسنت أعراض المريضة، ولله الحمد، واختفى الصداع والطنين النابض، وخرجت من المستشفى بعد يومين من الإجراء.

وذكر الدكتور الدكان أن مستشفى دله النخيل مؤهل بكافة الإمكانات لعلاج هذه الحالات، فيما يخص الفحوصات التشخيصية والقسطرة الدماغية العلاجية، بالإضافة لوجود نخبة من الكفاءات على أعلى مستوى من تخصص طب الأعصاب، وطب أعصاب العيون، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة التداخلية العصبية.

يُذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليًا عدة مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة، يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.