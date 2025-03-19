شكرا لقرائتكم خبر عن صور | رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف والوفد المرافق له، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

