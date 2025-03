شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار برتقالي.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، الإنذار البرتقالي بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة المدينة المنورة.وشمل الإنذار، وادي الفرع، منبهًا من هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، صواعق رعدية وجريان للسيول. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1902324025939911126?ref_src=twsrc%5Etfwوكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقيه على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.