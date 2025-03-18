شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يتحدث عن أول توجيه من ولي العهد بعد توليه الوزارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث لوزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، عن أول توجيه تلقاه من سمو ولي العهد بعد توليه الوزارة بساعات.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال حلقة من برنامج حكاية وعد الذي يعرض على قناة MBC1: “من اليوم الأول لي في الوزارة وجه لي سمو ولي العهد توجيها بأن وضع السلامة المرورية في المملكة كارثي”.

وتابع: “في الواقع الوضع كان فعلا كارثي فنحن في ترتيب منخفض عالميا، بالنسبة لأعداد الوفيات والإصابات الدائمة في الحوادث المرورية، فشكلت لجنة برئاسة وزارة الصحة للجنة السلامة المرورية”.

وعن اللجنة قال المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات: “الفكرة الفريدة من هذه اللجنة أنها بها كل الجهات التي لها علاقة بذلك، مثل الجهات الهندسية متمثلة في وزارة النقل ومنظومة البلديات، الجهات الضبطية كالمرور وأمن الطرق، الجهات التعليمية متمثلة في وزارة التعليم، الجهات التثقيفية والإرشادية وهي وزارة الإعلام”.

وتابع: “أيضا شملت اللجنة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ووزير الصحة هو الرئيس لهذه اللجنة لان الوزارة هي من تتلقي نتائج تلك الحوادث، وليس لها مصلحة إلا حل تلك المشكلة وليس لديها أي تبرير للحوادث”.