شكرا لمتابعة خبر عن طفل في الثامنة يجسد روح العطاء داخل الحرم المكي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحرص الطفل محمد الأمير، البالغ من العمر ثماني سنوات، على التطوع في توزيع وجبات الإفطار داخل الحرم المكي الشريف.

وفي تقرير نشرته قناة “العربية”، أبدى الطفل سعادته الكبيرة بهذا العمل التطوعي، الذي يقوم به، مؤكدًا أنه ينهي يومه الدراسي، ثم يبدأ يومه مع العمل التطوعي مع والده.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد فعلت سابقًا برامج تهدف إلى إشراك الأطفال في الأنشطة الخيرية داخل الحرم، مثل برنامج “إفطار ابنكم في الحرم” الذي يهدف إلى استقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع وجبات الإفطار الجافة عليهم، بالإضافة إلى تقديم أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام.

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