شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير والبركة تغمر طرقات الطائف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة الطائف، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة، أدا إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، مع الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان السلامة.

وكان الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، قد توقّع مساء الأربعاء تشكل سحب ممطرة على أجزاء من شمال منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.