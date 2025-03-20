شكرا لمتابعة خبر عن سفر الدغيلبي: الحجاز هي أساس شعر المحاورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشاعر سفر الدغيلبي أن الحجاز هو الأصل في نشأة شعر المحاورة، مشيرًا إلى أن مسمى “القلطة” يعود إلى الكويت .

وقال الدغيلبي خلال ظهوره ببرنامج الليوان: “القلطة أساسها من الكويت، حيث يسمون المحاور بالقلطة، وأهل نجد، خصوصًا الحاضرة، يسمونها المراد، أما في الحجاز، وهو أساس نشأتها، فيطلق عليها المحاورة، وهي عبارة عن تقابل شاعرين متكافئين تدور بينهما مناورات شعرية.”

وأضاف أنه يتبنى المصطلح الرسمي “شعر المحاورة”، وعند سؤاله عن الشعراء الذي يخشاهم رد قائلاً: توفوا كلهم منهم فيصل الرياحي، رشيد الزلامي والحربي.