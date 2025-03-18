شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات ومسرحيات.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.