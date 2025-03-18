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شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات ومسرحيات.. تفاصيل فعاليات عيد الفطر في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم فعاليات عيد الفطر المبارك 2025، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الحفلات الغنائية، والعروض المسرحية، والألعاب النارية، بالإضافة إلى أنشطة تقام في مناطق ترفيهية مميزة بعدة مدن بالمملكة، ما يوفر تجارب احتفالية استثنائية للجمهور من داخل المملكة وخارجها.
وتشمل الفعاليات مجموعة من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من نجوم الغناء العربي في مختلف المدن، حيث يستضيف المسرح الروماني في شقراء الفنان رابح صقر في ثالث أيام العيد.
فيما يشهد محمد عبده أرينا في الرياض حفلاً يجمع راشد الفارس وعايض في رابع أيام العيد. كما يحتضن مسرح جامعة الملك خالد في أبها حفلاً يحييه فهد الكبيسي وسلطان خليفة في خامس أيام العيد.
كما تستضيف الصالة الرياضية في جامعة القصيم حفلاً للفنان خالد عبد الرحمن في ثاني أيام العيد، كما يجتمع نواف جبرتي ومي فاروق على مسرح أبو بكر سالم في الرياض في ثالث أيام العيد، ويختتم النجم تامر عاشور حفلات عيد الفطر بأداءٍ في درة العروس بجدة في رابع أيام العيد.
وتشهد الدمام على مسرح كلية المانع الطبية تقديم مسرحية "الورثة" من 1 إلى 3 أبريل وهي من بطولة النجم أحمد العونان، وسط أجواء كوميدية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.
بالإضافة إلى حديقة السلام في حائل، وفي الكورنيش الشمالي في جازان، ومنتزه الأمير حسام في الباحة، وحديقة الملك فهد المركزية في المدينة المنورة، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، والحديقة العامة في عرعر، ومؤكز الملك عبدالله الثقافي والحديقة النموذجية في سكاكا، وفي نجران يمكن مشاهدة الألعاب النارية بالقرب من حديقة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لإثراء الأجواء الاحتفالية خلال عيد الفطر المبارك، وتعزيز قطاع الترفيه في المملكة، فيما من شأنه تقديم تجارب ترفيهية تثري مختلف فئات المجتمع.
وتشمل الفعاليات مجموعة من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من نجوم الغناء العربي في مختلف المدن، حيث يستضيف المسرح الروماني في شقراء الفنان رابح صقر في ثالث أيام العيد.
فيما يشهد محمد عبده أرينا في الرياض حفلاً يجمع راشد الفارس وعايض في رابع أيام العيد. كما يحتضن مسرح جامعة الملك خالد في أبها حفلاً يحييه فهد الكبيسي وسلطان خليفة في خامس أيام العيد.
فعاليات عيد الفطروفي المنطقة الشرقية، تستضيف معارض الظهران إكسبو في الخبر حفلاً يضم وليد الشامي وزينة عماد في ثاني أيام العيد، بينما يحيي خالد عبد الرحمن حفلاً في مسرح جامعة الملك خالد بأبها في رابع أيام العيد.
كما تستضيف الصالة الرياضية في جامعة القصيم حفلاً للفنان خالد عبد الرحمن في ثاني أيام العيد، كما يجتمع نواف جبرتي ومي فاروق على مسرح أبو بكر سالم في الرياض في ثالث أيام العيد، ويختتم النجم تامر عاشور حفلات عيد الفطر بأداءٍ في درة العروس بجدة في رابع أيام العيد.
العروض المسرحيةولمحبي العروض المسرحية، تنطلق عدة عروض خلال فترة العيد، حيث تُعرض مسرحية "الشنطة" من بطولة ناصر القصبي على مسرح بكر الشدي في الرياض من 1 إلى 19 أبريل، فيما تحتضن جدة على المسرح العربي مسرحية "شمس وقمر" من بطولة منه شلبي وبيومي فؤاد في الفترة من 1 إلى 6 أبريل.
وتشهد الدمام على مسرح كلية المانع الطبية تقديم مسرحية "الورثة" من 1 إلى 3 أبريل وهي من بطولة النجم أحمد العونان، وسط أجواء كوميدية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.
عروض الألعاب الناريةوتتزين سماء المملكة في أول أيام العيد بعروض الألعاب النارية التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً في عدة مواقع، من بينها بوليفارد وورلد في الرياض، وممشى آرت بروميناد في جدة، وكورنيش الخبر، ومنتزه الردف في الطائف، وحديقة المطل في أبها، وحديقة تبوك المركزية.
بالإضافة إلى حديقة السلام في حائل، وفي الكورنيش الشمالي في جازان، ومنتزه الأمير حسام في الباحة، وحديقة الملك فهد المركزية في المدينة المنورة، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، والحديقة العامة في عرعر، ومؤكز الملك عبدالله الثقافي والحديقة النموذجية في سكاكا، وفي نجران يمكن مشاهدة الألعاب النارية بالقرب من حديقة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
الفعاليات الترفيهيةإضافة إلى العروض الفنية والألعاب النارية، تقام العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في مناطق بوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد في وفيا رياض في أول أيام العيد بالرياض، فيما تنطلق سيتي هب في الخبر في ثاني أيام العيد، وتفتح كل من بروميناد جدة ومارينا جدة أبوابها من أول أيام العيد، ما يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة من الفعاليات والأنشطة العائلية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لإثراء الأجواء الاحتفالية خلال عيد الفطر المبارك، وتعزيز قطاع الترفيه في المملكة، فيما من شأنه تقديم تجارب ترفيهية تثري مختلف فئات المجتمع.