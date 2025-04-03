سلطات المجر اعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت سلطات المجر، عن "نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأوّل من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكّرة توقيف في حقّه".
واشار غيرغيلي غولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الى أن "المجر تغادر المحكمة الجنائية الدولية. وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقا للإطار الدولي القانوني المعمول به".
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