أعلنت رئيسة الوزراء التّايلاندية بايتونغتارن شيناواترا (Paetongtarn Shinawatra)، أنّ بلادها لديها "خطّة قويّة" للتّعامل مع الرّسوم الجمركيّة الّتي فرضها الرّئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، مؤكّدةً أنّ بانكوك تأمل بأن تنجح عبر التّفاوض في خفض هذه التّعرفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.
وأوضحت في تصريح صحافي، أنّنا أعددنا العديد من الخطوات، بما فيها إرسال سكرتيرنا الدّائم للتّحدّث معهم... أعتقد أنّه لا يزال بإمكاننا التّفاوض".
وكان قد صعّد ترامب حملته التّجاريّة أمس الأربعاء، بفرض رسوم جمركيّة بنسبة 10% على الواردات من كلّ أنحاء العالم، كما تلقّت دول جنوب شرق آسيا ذات الفائض التّجاري الكبير مع الولايات المتحدة ضربة قاسية، إذ فُرضت على فيتنام رسوم جمركيّة بنسبة 46%، وعلى كمبوديا بنسبة 49% على سبيل المثال.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء تايلاند: لدينا "خطة قوية" للتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية ونسعى للتفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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