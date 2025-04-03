رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة: سنعلن بحلول الأسبوع المقبل إجراءات لدعم صناعة السيارات الكورية

شدد الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة هان داك سو، على أنّ "الرسوم الجمركية الأميركية يمكن أن تشكل عبئا كبيرا على اقتصادنا".

وأكّد، في تصريح نقلته وكالة رويترز، "أننا سنعلن بحلول الأسبوع المقبل إجراءات لدعم صناعة السيارات الكورية".

وكان قد صرّح وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-غيون، بأن الحكومة ستُعدّ "بسرعة" تدابير دعم لمنع التداعيات المحتملة على الصناعات المحلية من خطة الإدارة الأميركية لفرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 26% على كوريا الجنوبية، مُعربًا عن "أسفه" لخطوة واشنطن الأخيرة.

وكان قد حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده.

وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد".