وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا سمحت دمشق بدخول قوات معادية لإسرائيل إلى سوريا فستدفع ثمنا باهظا جدا

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، انه "إذا سمحت دمشق بدخول قوات معادية لإسرائيل إلى سوريا فستدفع ثمنا باهظا جدا"، مشيرا الى ان "نشاط سلاح الجو في سوريا تحذير للمستقبل ولن نسمح بالمساس بأمننا".

في سياق منفصل، رأى أن "حرق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس إرهابا".