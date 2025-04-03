ستارمر: الرسوم الجمركية الأميركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني

اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اجتماع مع قادة الأعمال في داونينغ ستريت، بأن "الرسوم الجمركية الأميركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، سيكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني".

واشار الى أنه "من الواضح أن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير اقتصادي، على الصعيدَين المحلي والعالمي. لكنني أريد أن أكون واضحا: نحن مستعدون، لأن إحدى نقاط القوة التي يتميز بها بلدنا هي قدرتنا على الحفاظ على الهدوء".