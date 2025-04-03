الجيش الاسرائيلي: قائد القيادة المركزية الأميركية بحث مع رئيس الأركان الاسرائيلي قضايا استراتيجية اقليمية

اعلن الجيش الاسرائيلي ان "قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا وصل هذا الأسبوع (الثلاثاء) إلى إسرائيل، حيث اجرى مع رئيس الأركان الاسرائيلي إيال زامير ندوة مشتركة لبحث قضايا عملياتية واستراتيجية اقليمية".

واشار الى أن "هذا الاجتماع يشكل تعزيزًا اضافيًا للعلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين الجيش الاسرائيلي والجيش الاميركي".