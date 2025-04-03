سريع: القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية "نوع MQ-9" في أجواء الحديدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، يحيى سريع، أنّ الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط "طائرة أميركية "نوع MQ-9" أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة"، وذلك انتصارًا لـ"مظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الرد على العدوان الأميركي على بلدنا".

وأوضح، في بيان، أنّه "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو، محلي الصنع".

ولفت سريع إلى أنّ "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والسابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وذكر أنّ "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا وأنها ومعها الشعب اليمني العظيم مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".