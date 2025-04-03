الدفاع المدني بغزة: مقتل 15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على منازل في القطاع

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بـ"مقتل 15 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على منازل في شمال قطاع غزة". وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في تصريح لوكالة فرانس برس، "نقلت طواقم الدفاع المدني 15 قتيلا على الأقل ونحو 20 مصابا، إلى مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في مدينة غزة جراء عدوان جديد باستهداف بغارات جوية إسرائيلية فجر اليوم مربعا سكنيا في حي الشجاعية"، مشيرا الى أنه "ما زال هناك عدد من المفقودين تحت الانقاض".

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