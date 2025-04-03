هبوط الأسهم الأوروبية عند بداية التداولات بعد رسوم ترامب الجمركية

هبطت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات يوم الخميس بعد فرض الرئيس الأمdvكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على دول حول العالم.

,سجّل مؤشر داكس في فرانكفورت أكبر انخفاض بنسبة 2.2%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2%. وخارج الاتحاد الأوروبي، انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.2%، بعد أن كان تأثير ترامب على بريطانيا أقل حدة من تأثيره على الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن تراجعت بورصة هونغ كونغ بقوة في مستهلّ التعاملات صباح الخميس لتحذو بذلك حذو سائر الأسواق المالية التي تكبّدت خسائر من جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من دول العالم أجمع وفي مقدمها الصين.

وانخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 2.43% ليصل إلى 22638.21 نقطة، بينما في الصين القارية، انخفض مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.91% ليبلغ 3319.61 نقطة.

وتراجعت بورصة طوكيو بأكثر من 3% عند افتتاح التعاملات، بينما انخفضت بورصة سيول بنحو 2%، في خسائر نجمت من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي ويُرجّح أن تشلّ الاقتصادات الآسيوية المعتمدة بقوة على التصدير.

وهوى في بورصة طوكيو مؤشر نيكاي الرئيسي بنسبة 3.17% ليصل إلى 34591 نقطة، بينما انهار مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3.84% ليصل إلى 2547 نقطة. وفي بورصة سيول، لم تكن الحال أفضل إذ تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 2.24% بعد أن كان قد هوى بنحو 3% عند الافتتاح.

كما هوَت بورصة هانوي في فييتنام بأكثر من 5% غداة قرار الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية تصل إلى 46% على واردات بلاده من منتجات فيتنام التي تعتبر مركزا رئيسيا للتصنيع.