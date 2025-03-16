شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| ”جمال الخُبر يلهم“.. السبع يكشف سر فوزه بجائزة التميز الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

دور كبير

خطط مستقبلية

الدمام - شريف احمد - كشف المصور الفوتوغرافي حسن السبع، عن تفاصيل فوزه بالمركز الأول على مستوى المملكة في مجال التصوير الفوتوغرافي ضمن جائزة التميز الإعلامي، وعن رؤيته الفنية التي قادته إلى هذا الإنجاز.وكان السبع قد تُوّج بالجائزة في حفل حضره وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن صورته ”بهجة وطن“.وأكد السبع أن الإلهام الذي يستقيه من جمال مدينة الخُبر، كان المحرك الرئيسي وراء فوزه، وأوضح أن ”بهجة وطن“ لم تكن مجرد لقطة فنية عابرة، بل كانت نتاجًا لشغفه بالخبر ورغبته العميقة في إبراز معالمها الساحرة، وتجسيدًا لمشاعر الفخر والاعتزاز بوطنه.لم يغفل السبع الدور الكبير الذي لعبه نادي التصوير الفوتوغرافي بعمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في صقل موهبته، موجهًا شكره الخاص لعدنان العيد، الذي كان له الأثر الأكبر في رحلته نحو التميز.ووصف السبع لحظة تتويجه بالجائزة بأنها ”شعور لا يمكن وصفه بالكلمات“.وفيما يتعلق بخططه المستقبلية، كشف السبع عن عزمه مواصلة استكشاف جمال المملكة بعدسته، معربًا عن طموحه في أن يكون مصدر إلهام للمصورين الشباب.وأضاف: ”أسعى لتوثيق المزيد من اللحظات والمشاهد التي تعكس روعة بلادنا، ليس فقط في الخُبر، بل في كل شبر من أرض الوطن“، مؤكدا أن ”الفن هو رسالة، وأنا أطمح لأن تكون رسالتي هي إبراز الجمال الذي يحيط بنا، وإلهام الآخرين لرؤيته والاحتفاء به“.