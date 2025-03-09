شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد الإجازة الصيفية.. تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل الإجازة الصيفية للعام الدراسي 2024-2025، إذ سيحصل المعلمون والمعلمات على إجازة مدتها 52 يومًا، تبدأ من 26 يونيو 2025 وتنتهي مع عودتهم للتدريس في 17 أغسطس 2025.ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في 24 أغسطس المقبل، وهو موعد انتهاء الإجازة الصيفية للطلاب، إذ سيحصلون على إجازة أطول تمتد لمدة 59 يومًا، تبدأ من 26 يونيو 2025 وتنتهي في 24 أغسطس 2025.

كما حددت الوزارة موعد عودة المشرفين التربويين والهيئات التعليمية والإدارية إلى المدارس في 12 أغسطس 2025، وذلك لاستكمال التحضيرات والتأكد من جاهزية المرافق التعليمية قبل استقبال الطلاب والطالبات.



العام الدراسي المقبل

وقالت وزارة التعليم إن خطط الاستعداد للعام الدراسي المقبل تشمل تحسين البيئة المدرسية وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لدعم أساليب التعليم الحديثة والتفاعلية.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى إلى رفع كفاءة الهيئات التعليمية والتربوية عبر برامج تدريبية متخصصة تواكب المستجدات في قطاع التعليم.

ويأتي هذا الترتيب ضمن جهود وزارة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم، من خلال تعزيز جودة العملية التعليمية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وضمان مواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل.



مهارات الطلاب

وتستهدف الوزارة تعزيز دور الأنشطة اللامنهجية والبرامج الإثرائية لدعم تنمية مهارات الطلاب والطالبات في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل متميز معرفيًا ومهاريًا.

وتواصل جهودها في التحول الرقمي في التعليم من خلال توظيف الأنظمة الذكية في العملية التعليمية، وتمكين المعلمين والطلاب من الوصول إلى محتوى تعليمي متطور يعزز من تجربة التعلم.