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فتح باب التسجيل لوظائف بالداخلية.. الموعد وطريقة التقديم

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

فتح باب التسجيل لوظائف بالداخلية.. الموعد وطريقة التقديم

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف (الخيالة والهجانة - فني وسائل رقابية حية - فني موسيقى).
وبينت أن العمل سيكون بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - المديرية العامة لحرس الحدود - كلية الملك فهد الأمنية - المديرية العامة للدفاع المدني - القوات الخاصة للأمن والحماية - وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية) على رتبة (جندي أول- جندي) للرجال.

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وسيتم استقبال طلبات القبول والتسجيل خلال الفترة من يوم السبت 1446/9/8هـ حتى يوم الخميس 1446/9/13هـ.
وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر - توظيف‘ من خلال الـــرابـــط.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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