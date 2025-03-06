شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لوظائف بالداخلية.. الموعد وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف (الخيالة والهجانة - فني وسائل رقابية حية - فني موسيقى).
وبينت أن العمل سيكون بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - المديرية العامة لحرس الحدود - كلية الملك فهد الأمنية - المديرية العامة للدفاع المدني - القوات الخاصة للأمن والحماية - وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية) على رتبة (جندي أول- جندي) للرجال.
وسيتم استقبال طلبات القبول والتسجيل خلال الفترة من يوم السبت 1446/9/8هـ حتى يوم الخميس 1446/9/13هـ.
وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر - توظيف‘ من خلال الـــرابـــط.
وبينت أن العمل سيكون بقطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام - المديرية العامة لحرس الحدود - كلية الملك فهد الأمنية - المديرية العامة للدفاع المدني - القوات الخاصة للأمن والحماية - وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية) على رتبة (جندي أول- جندي) للرجال.
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وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر - توظيف‘ من خلال الـــرابـــط.