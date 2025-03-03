شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق والان نبدء بالتفاصيل

إيقاف صرف المعاش

غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال

أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة

أو الغرامة والسجن معًا

المطالبة باسترداد المبالغ المتحصل عليها بغير وجه حق





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إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.

إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

وفاة المستفيد."

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الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الموارد البشرية 4 نتائج تترتب على من يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق.وقال الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على منصة "إكس"، إن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق يؤدي إلى:حددت وزارة الموارد البشرية 8 حالات تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.وبحسب وزارة الموارد البشرية، يتم إجراء إيقاف صرف المعاش عن المستحق في الحالات الآتية:يمكن التسجيل في مسارات التمكين عبر اتباع الخطوات التالية: