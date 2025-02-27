شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان موقفها الثابت والداعم للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسي مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب.

وأشار بن خثيلة في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى جهود المملكة الكبيرة لحل الأزمة، إذ استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتنازعة في السودان من خلال مباحثات جدة، التي استهدفت تحقيق الالتزام بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي يحفظ أمن واستقرار السودان، ويضمن تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.

وفي ختام كلمته، شدد على أن الحل يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، تمهيدًا لمستقبل سياسي مستقر وآمن يحقق تطلعات الشعب السوداني.