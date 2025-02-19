شكرا لقرائتكم خبر عن من الملعب إلى البلد التاريخية.. جدة بين الرياضة والتراث بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



ورصدت "الميدان" أبرز 5 مواقع سياحية في جدة خلال زيارتك لعروس البحر تتمثل في البلد التاريخية: والتي تحوي أزقة جدة القديمة وثرائها التاريخي، وتناول أشهى الأطباق التقليدية في مطاعمها العريقة، وكورنيش جدة: الذي يتمتيع بإطلالة ساحرة على البحر الأحمر، وتذوق المأكولات البحرية الطازجة في مطاعم الكورنيش الفاخرة، كما تعد واجهة جدة البحرية منطلق التنزه العائلي الممتع بالأجواء الترفيهية والمطاعم الراقية. أجواء الحماس

كما سيعيش المشجع في مدينة الملك عبد الله تجارب فريدة

مع هذه الخيارات المتنوعة، سيكون حضورك لمباراة الهلال والاتحاد في يوم التأسيس فرصة مثالية للاستمتاع بأجمل ما تقدمه جدة من معالم سياحية وتجارب طهي فريدة.

لا تفوّت الفرصة لاكتشاف سحر المدينة أثناء هذا الحدث الكروي الاستثنائي، ولا تزال هناك العديد من التجارب والعروض السياحية المميزة في انتظارك في مختلف الوجهات الدمام - شريف احمد - تستعد مدينة جدة لاستقبال حدثين استثنائيين يجمعان بين متعة كرة القدم وسحر السياحة، حيث يشهد يوم التأسيس السعودي مواجهة كروية مرتقبة بين الهلال والاتحاد، وفي الوقت نفسه، تفتح المدينة أبوابها للزوار للاستمتاع بتجربة سياحية لا تُنسى، حيث تُعتبر جدة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتقدم لزوارها مزيجًا فريدًا من المعالم التاريخية والثقافية والترفيهية، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية.ورصدت "الميدان" أبرز 5 مواقع سياحية في جدة خلال زيارتك لعروس البحر تتمثل في البلد التاريخية: والتي تحوي أزقة جدة القديمة وثرائها التاريخي، وتناول أشهى الأطباق التقليدية في مطاعمها العريقة، وكورنيش جدة: الذي يتمتيع بإطلالة ساحرة على البحر الأحمر، وتذوق المأكولات البحرية الطازجة في مطاعم الكورنيش الفاخرة، كما تعد واجهة جدة البحرية منطلق التنزه العائلي الممتع بالأجواء الترفيهية والمطاعم الراقية.كما سيعيش المشجع في مدينة الملك عبد الله الرياضية أجواء الحماس الرياضي في ملعب المباراة، وتناول وجبة شهية في أحد المطاعم القريبة، ولمحبي المغامرات البحرية فإن جزيرة البياض تقدم تجربة لا تُنسى، مع الاستمتاع بالغوص والسباحة في المياه الفيروزية، وتناول أشهى المأكولات البحرية الطازجة.مع هذه الخيارات المتنوعة، سيكون حضورك لمباراة الهلال والاتحاد في يوم التأسيس فرصة مثالية للاستمتاع بأجمل ما تقدمه جدة من معالم سياحية وتجارب طهي فريدة.لا تفوّت الفرصة لاكتشاف سحر المدينة أثناء هذا الحدث الكروي الاستثنائي، ولا تزال هناك العديد من التجارب والعروض السياحية المميزة في انتظارك في مختلف الوجهات السعودية ، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، وانطلق في تجربة التخييم والهايكينغ في أجواء شتوية مثالية.