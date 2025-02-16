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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنواع لتراخيص الخدمات الأمنية.. ما اشتراطات أذونات الفسح الجمركي؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستطلع الهيئة العليا للأمن الصناعي آراء المختصين حول اشتراطات مزاولة أنشطة الخدمات الأمنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الصناعي وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة في هذا القطاع الحيوي.
تهدف هذه الاشتراطات إلى توضيح الشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص، ووثائق التأهيل الأمنية، وأذونات الفسح الجمركي، ما يسهم في تنظيم بيئة العمل الأمني في المملكة.
وألزمت المرخص لهم بتقديم طلبات تجديد تراخيصهم قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص أو الوثيقة الأمنية، وذلك عبر نموذج معد خصيصًا لهذا الغرض.
ووفقًا للائحة الجديدة، يحق للهيئة رفض تجديد الترخيص أو الوثيقة الأمنية في حال انتهاء مدتهما دون تقديم طلب تجديد، أو عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة. كما تتيح اللوائح للمرخص لهم إمكانية تقديم طلبات إلغاء الترخيص مع توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك.
وتتنوع التراخيص الأمنية التي تمنحها الهيئة العليا للأمن الصناعي، حيث تشمل رخصة الاستشارات الأمنية التي تُمنح للأفراد أو المنشآت الراغبة في تقديم استشارات أمنية، وتشمل تقييم الاحتياجات الأمنية للمباني والمنشآت، وتصميم الأنظمة الأمنية، وتحديد متطلبات الحماية.
وتتضمن أيضًا رخصة البيع بالجملة للأجهزة الأمنية التي تُمنح للشركات الراغبة في استيراد وبيع الأجهزة الأمنية بالجملة، مثل أنظمة الإنذار ضد السرقة، وأجهزة كشف المعادن، وبوابات الدخول والخروج بالبصمة.
أما رخصة البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية فهي مخصصة للشركات التي تبيع الأجهزة الأمنية للأفراد والمنشآت على نطاق التجزئة، فيما تمنح رخصة التركيب والصيانة: تُمنح للمنشآت المتخصصة في ذلك، وتشمل رخصة إصلاح وصيانة المعدات والتجهيزات الأمنية إصلاح وصيانة المعدات مثل قيود الأيدي والأرجل، وأجهزة الكشف عن المخدرات، والكشافات، وكمامات الغاز.
وتمنح رخصة البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية للشركات الراغبة في استيراد وبيع المعدات الأمنية للمشاريع الحكومية فقط.
اشتراط الهيئة في الحصول على وثيقة الاستشارات الأمنية أن تكون المنشأة سعودية الجنسية، وأن تمتلك ترخيصًا ساريًا لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى تعيين فريق من المهندسين المتخصصين في تحليل المخاطر الأمنية وتصميم الأنظمة الأمنية. كما يجب أن يكون مدير المشروع حاصلًا على شهادة احترافية في إدارة المشاريع «PMP» أو يمتلك خبرة لا تقلـ عن خمس سنوات في المجال نفسه.
وأوضحت اشتراطات الحصول على وثيقة المقاولات الأمنية والتي تتمثل في أن يكون مقدم الطلب سعوديًا، خليجيًا، أو أجنبيًا، وأن تمتلك المنشأة ثلاثة مهندسين أو أخصائيين في المجال الأمني، إضافةً إلى تقديم المستندات اللازمة مثل الشهادات الأكاديمية وسجلات التوظيف.
أما أذونات الفسح الجمركي، فتصدر الهيئة العليا للأمن الصناعي عدة أنواع منه تتضمن إذن الفسح الجمركي للأجهزة الأمنية، والمعدات والتجهيزات الأمنية المخصصة للمنافسات الحكومية، وعينات تأمين المنافسات العامة، والأجهزة والتجهيزات الأمنية الخاصة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
واشترطت الهيئة لإصدار أذونات الفسح الجمركي، امتلاك ترخيص ساري يشمل الأجهزة الأمنية المراد فسحها، وتقديم شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وتقديم خطاب من الجهة الطالبة يوضح الكمية والنوع، وإرفاق نسخة من شهادة المنشأ وبوليصة الشحن الأصلية والمترجمة.
تهدف هذه الاشتراطات إلى توضيح الشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص، ووثائق التأهيل الأمنية، وأذونات الفسح الجمركي، ما يسهم في تنظيم بيئة العمل الأمني في المملكة.
التراخيص الأمنيةتشمل الاشتراطات الجديدة جميع المتقدمين بطلبات للحصول على أحد الخدمات الأمنية التي تقدمها الهيئة، حيث حددت مدة التراخيص والوثائق الأمنية بـ3 سنوات من تاريخ صدور موافقة الهيئة.
وألزمت المرخص لهم بتقديم طلبات تجديد تراخيصهم قبل 30 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص أو الوثيقة الأمنية، وذلك عبر نموذج معد خصيصًا لهذا الغرض.
ووفقًا للائحة الجديدة، يحق للهيئة رفض تجديد الترخيص أو الوثيقة الأمنية في حال انتهاء مدتهما دون تقديم طلب تجديد، أو عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة. كما تتيح اللوائح للمرخص لهم إمكانية تقديم طلبات إلغاء الترخيص مع توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك.
وتتنوع التراخيص الأمنية التي تمنحها الهيئة العليا للأمن الصناعي، حيث تشمل رخصة الاستشارات الأمنية التي تُمنح للأفراد أو المنشآت الراغبة في تقديم استشارات أمنية، وتشمل تقييم الاحتياجات الأمنية للمباني والمنشآت، وتصميم الأنظمة الأمنية، وتحديد متطلبات الحماية.
وتتضمن أيضًا رخصة البيع بالجملة للأجهزة الأمنية التي تُمنح للشركات الراغبة في استيراد وبيع الأجهزة الأمنية بالجملة، مثل أنظمة الإنذار ضد السرقة، وأجهزة كشف المعادن، وبوابات الدخول والخروج بالبصمة.
أما رخصة البيع بالتجزئة للأجهزة الأمنية فهي مخصصة للشركات التي تبيع الأجهزة الأمنية للأفراد والمنشآت على نطاق التجزئة، فيما تمنح رخصة التركيب والصيانة: تُمنح للمنشآت المتخصصة في ذلك، وتشمل رخصة إصلاح وصيانة المعدات والتجهيزات الأمنية إصلاح وصيانة المعدات مثل قيود الأيدي والأرجل، وأجهزة الكشف عن المخدرات، والكشافات، وكمامات الغاز.
وتمنح رخصة البيع بالجملة للمعدات والتجهيزات الأمنية للشركات الراغبة في استيراد وبيع المعدات الأمنية للمشاريع الحكومية فقط.
الحصول على التراخيصتضمنت اللائحة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على التراخيص الأمنية، ومن أبرزها امتلاك سجل تجاري نشط يشمل الأنشطة التجارية ذات الصلة، وأن يكون مقر المنشأة الرئيسي أو أحد فروعها في المملكة، توفير رخصة استثمار صادرة من وزارة الاستثمار في حال كان مقدم الطلب مستثمرًا أجنبيًا، وتقديم شهادة خلو سوابق جنائية لملاك المنشأة، دفع الرسوم المقررة.
اشتراط الهيئة في الحصول على وثيقة الاستشارات الأمنية أن تكون المنشأة سعودية الجنسية، وأن تمتلك ترخيصًا ساريًا لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى تعيين فريق من المهندسين المتخصصين في تحليل المخاطر الأمنية وتصميم الأنظمة الأمنية. كما يجب أن يكون مدير المشروع حاصلًا على شهادة احترافية في إدارة المشاريع «PMP» أو يمتلك خبرة لا تقلـ عن خمس سنوات في المجال نفسه.
وأوضحت اشتراطات الحصول على وثيقة المقاولات الأمنية والتي تتمثل في أن يكون مقدم الطلب سعوديًا، خليجيًا، أو أجنبيًا، وأن تمتلك المنشأة ثلاثة مهندسين أو أخصائيين في المجال الأمني، إضافةً إلى تقديم المستندات اللازمة مثل الشهادات الأكاديمية وسجلات التوظيف.
أما أذونات الفسح الجمركي، فتصدر الهيئة العليا للأمن الصناعي عدة أنواع منه تتضمن إذن الفسح الجمركي للأجهزة الأمنية، والمعدات والتجهيزات الأمنية المخصصة للمنافسات الحكومية، وعينات تأمين المنافسات العامة، والأجهزة والتجهيزات الأمنية الخاصة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
واشترطت الهيئة لإصدار أذونات الفسح الجمركي، امتلاك ترخيص ساري يشمل الأجهزة الأمنية المراد فسحها، وتقديم شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وتقديم خطاب من الجهة الطالبة يوضح الكمية والنوع، وإرفاق نسخة من شهادة المنشأ وبوليصة الشحن الأصلية والمترجمة.