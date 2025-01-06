شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة أمطار تمتد تدريجيًا لعدة مناطق حتى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن موجة الأمطار التي بدأت ليلة أمس، استهلت تأثيرها على المناطق الشمالية من المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار تدريجياً لتشمل مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، بالإضافة إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وسواحلهما.

وأكد القحطاني أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، داعياً الجميع إلى متابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد بشكل مستمر، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظاً على السلامة العامة.

طقس المملكة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والشرقية والرياض ومكة المكرمة والباحة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.