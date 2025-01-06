شكرا لمتابعة خبر عن حرفية تعمل على قاطع 6 أشهر قبل 57 عامًا وتبلغ قيمته 55 ألف ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عملت الحِرفية مستورة الشمري على قاطع لمدة 6 أشهر متواصلة قبل 57 عاماً.

وتبلغ قيمة القاطع السوقية حالياً أكثر من 55 ألف ريال، حيث قالت المواطنة مستورة الشمري: “كانت أمي تخليني أشتغل به حينما كنت أسرح بالغنم حتى لا ننشغل”.

وأشارت الحرفية، خلال مهرجان حرفة بحائل، أنها لم تكن تجد الأدوات والخامات التي تعمل بها بسهولة، لافتة إلى أنه يتم استخدامه كفاصل بين الرجال والنساء.