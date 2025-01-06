اخبار السعوديه

حرفية تعمل على قاطع 6 أشهر قبل 57 عامًا وتبلغ قيمته 55 ألف ريال .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن حرفية تعمل على قاطع 6 أشهر قبل 57 عامًا وتبلغ قيمته 55 ألف ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عملت الحِرفية مستورة الشمري على قاطع لمدة 6 أشهر متواصلة قبل 57 عاماً.

وتبلغ قيمة القاطع السوقية حالياً أكثر من 55 ألف ريال، حيث قالت المواطنة مستورة الشمري: “كانت أمي تخليني أشتغل به حينما كنت أسرح بالغنم حتى لا ننشغل”.

وأشارت الحرفية، خلال مهرجان حرفة بحائل، أنها لم تكن تجد الأدوات والخامات التي تعمل بها بسهولة، لافتة إلى أنه يتم استخدامه كفاصل بين الرجال والنساء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا