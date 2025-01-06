انت الان تتابع ارتفاع أسعار النفط عند 76.66 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2025, 5:27 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر مع ترقب المستثمرين تأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي، وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين على الطلب العالمي على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة، إلى 76.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً أو 0.3 بالمئة، إلى 74.18 دولار للبرميل.

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