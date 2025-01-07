الامارات | الإمارات ترفع الحظر المشروط على استخدام الأفراد للطائرات بدون طيار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية، أن استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) للأفراد بات متاحا ابتداءً من اليوم 7 يناير 2025، وفق اشتراطات محددة تضمن السلامة وحماية المجتمع.

وتفاصيل وشروط الاستخدام متوفرة عبر تطبيق UAE Drones والموقع الإلكتروني. وتسهل المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار التسجيل وتنظيم العمليات، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار بهدف تنظيم عمليات استخدام الطائرات بدون طيار، وذلك بعد الإعلان عن رفع الحظر المشروط على استخدامها للأفراد.