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الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار

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الرياض - علي القحطاني - حذر الدفاع المدني من ضرورة تجنب المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

وأشار حساب الدفاع المدني على منصة إكس، أن تلك التحذيرات لتجنب المخاطر المحتملة مثل السيول والانجرافات.

وتتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية، تستمر بدءًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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