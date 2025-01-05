شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر الدفاع المدني من ضرورة تجنب المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

وأشار حساب الدفاع المدني على منصة إكس، أن تلك التحذيرات لتجنب المخاطر المحتملة مثل السيول والانجرافات.

وتتأثر معظم مناطق المملكة بحالة مطرية، تستمر بدءًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء، يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج.