شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بـ"يوم التأسيس".. العطلات الرسمية في المملكة خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يوم التأسيس في المملكة هو مناسبة وطنية تبرز فخر الشعب بتاريخه العريق وتراثه الغني، ويشكل فرصة لتذكير الجميع بأهمية الوحدة والتاريخ الذي أسس له الإمام محمد بن سعود.

وحرصت المملكة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز مكانة هذا اليوم، ما جعله جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية، ويجسد قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

ويوم التأسيس ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو احتفال بالجذور والجوانب الثقافية التي تشكل المملكة اليوم.

وبُعد موعد يوم التأسيس من أكثر الأشياء التي يجري البحث عنها في المحركات الإلكترونية، ويوافق يوم 23 فبراير المقبل، 23 شعبان 1446 هـ.



أيام العطلات في 2025

- يوم التأسيس 22 فبراير

سيُحتفل بيوم التأسيس السبت 22 فبراير 2025، وهو يوم إجازة رسمية.

يشمل الاحتفال إحياء التراث الثقافي والتاريخي للمملكة مع مرور ثلاثة قرون على تأسيس الدولة.

- عيد الفطر (مارس)



الإجازة لمدة 4 أيام وتُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص.

يُتوقع أن يوافق عيد الفطر لعام 1446 يوم الأحد 30 مارس 2025.الإجازة لمدة 4 أيام وتُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص.

- عيد الأضحى (يونيو)

من المرجح أن تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025، بينما يُتوقع أن يصادف يوم عرفة الجمعة 6 يونيو.

تُمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أيام في هذه المناسبة.

- اليوم الوطني 23 سبتمبر

تُمنح إجازة اليوم الوطني في يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، احتفالًا بتوحيد المملكة.

يشهد هذا اليوم فعاليات وطنية متنوعة تتضمن المسيرات، والعروض الثقافية، والاحتفالات.