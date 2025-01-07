شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نقاوة» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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2.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته

3.الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.

4.الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م

5.الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (140,000) ريال.

6.الموافقة على صرف مبلغ (528883.55) ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م.

7.الموافقة على صرف مبلغ (112157.60) ريال مكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كور فيجن للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة (فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (507,546) ريال.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المزايا الشاملة لخدمات الاعمال والتي لرئيس مجلس الادارة (فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (572,442) ريال.

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (فيصل عبدالله العبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (30,142) ريال.

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عبدالله عبدالعزيز النملة) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل من قبل المساهم) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (550,000) ريال.

13.الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.

14.الموافقة على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

15.الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

16.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(إصدار الأسهم).

17.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

18.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

19.الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

20.الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

21.الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة).

22.الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

23.الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته).

24.الموافقة على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).

25.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(توزيع أرباح مرحلية). الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نقاوة لتقنية المعلومات لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد، أمس الإثنين.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت:1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.2.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته3.الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.4.الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م5.الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (140,000) ريال.6.الموافقة على صرف مبلغ (528883.55) ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م.7.الموافقة على صرف مبلغ (112157.60) ريال مكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م.8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كور فيجن للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة (فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (507,546) ريال.10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المزايا الشاملة لخدمات الاعمال والتي لرئيس مجلس الادارة (فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (572,442) ريال.11.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (فيصل عبدالله العبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالإنابة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (30,142) ريال.12.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (عبدالله عبدالعزيز النملة) والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل من قبل المساهم) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (550,000) ريال.13.الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.14.الموافقة على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).15.الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).16.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(إصدار الأسهم).17.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).18.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).19.الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).20.الموافقة على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).21.الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة).22.الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).23.الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته).24.الموافقة على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).25.الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(توزيع أرباح مرحلية).