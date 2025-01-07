شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «نايس ون بيوتي» في السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت تداول السعودية: إن إدراج شركة نايس ون بيوتي، برمز تداول 4193 وبالرمز الدولي SA1660HI1GH4 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. حدود التذبذب السعرية نوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني، هذا اليوم الثلاثاء 07/07/1446هـ الموافق 07/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وانتهت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني في 31 ديسمبر الماضي.

وقالت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، مع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي: إن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في "نايس ون بيوتي" انتهت بنجاح. اكتتاب نايس ون شهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت يومي 24 و25 من ديسمبر الجاري اكتتاب 418.116 ألف مستثمر بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 35 ريالا للسهم الواحد، فيما بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد نحو 908 ملايين ريال انتهت بتغطية بلغت 7.5 مرة.

وأضافت أن عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد بلغ 3.465 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. تخصيص أسهم نايس ون ونوهت بتخصيص ما لا يقل عن 8 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين ستخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 0.5313%

وبحسب الشركة، فإن بناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، ستخفض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.185 مليون سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا ينطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين.

وأضافت أن التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين سيكون 4,331,250 من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

وأفادت بتخصيص 26,853,750 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين.

وبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرح شركة "نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" بسوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي"، في 24 من شهر ديسمبر الماضي، لمدة يومين.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 34.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتمثل 31.5 % من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.

وشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى قبل أسبوعين، إذ تمت تغطية الطرح بحوالي 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني في السوق الرئيسية اعتباراً من غدٍ الأربعاء 08/07/1446 هـ الموافق 08/01/2025م.وقالت تداول السعودية: إن إدراج شركة نايس ون بيوتي، برمز تداول 4193 وبالرمز الدولي SA1660HI1GH4 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.نوهت بتطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني، هذا اليوم الثلاثاء 07/07/1446هـ الموافق 07/01/2025م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.وانتهت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني في 31 ديسمبر الماضي.وقالت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، مع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي: إن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في "نايس ون بيوتي" انتهت بنجاح.شهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت يومي 24 و25 من ديسمبر الجاري اكتتاب 418.116 ألف مستثمر بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 35 ريالا للسهم الواحد، فيما بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد نحو 908 ملايين ريال انتهت بتغطية بلغت 7.5 مرة.وأضافت أن عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد بلغ 3.465 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.ونوهت بتخصيص ما لا يقل عن 8 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين ستخصص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 0.5313%وبحسب الشركة، فإن بناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، ستخفض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.185 مليون سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا ينطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين.وأضافت أن التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين سيكون 4,331,250 من أسهم الطرح في جميع الأحوال.وأفادت بتخصيص 26,853,750 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين.وبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرح شركة "نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" بسوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي"، في 24 من شهر ديسمبر الماضي، لمدة يومين.وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 34.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتمثل 31.5 % من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.وشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى قبل أسبوعين، إذ تمت تغطية الطرح بحوالي 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.