شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متجهة إلى مطار دمشق الدولي.

وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.



عبرت اليوم 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي للجمهورية العربية السورية ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق.

وتشتمل حمولة الشاحنات على مواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة للشعب السوري الشقيق للتخفيف من آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها حاليًا.

الجسر البري الإغاثي