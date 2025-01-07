حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان. في حين توالي درجات الحرارة إنخفاضها مع فرصة تكون الصقيع على الأجزاء الشمالية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاة مضيق باب المندب، وارتفاع الموج

من متر ونصف إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك ياتجاة مضيق باب المندب، وحالة البحر

متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك ياتجاة مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.