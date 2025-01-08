شكرا لمتابعة خبر عن رحلة أمين شريف نحو قمة جبل كليمنجارو: التحديات والاستعدادات الأساسية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المغامر أمين شريف، التحديات التي واجهته أثناء رحلته في صعود أعلى قمة في إفريقيا “جبل كليمنغارو”، والذي. يبلغ ارتفاعه 5895 مترًا فوق سطح البحر.

وأشار شريف خلال حديثه خلال حديثه عبر برنامج” سيدتي” المعروض على قناة “روتانا خليجية”، أن أكبر صعوبة قد تواجه متسلق الجبال، هي نقص الأكسجين.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص الذين يتعرضون لنقص الأكسجين الشديد، مما يمنعهم من استكمال الصعود، بالإضافة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وتابع أن الرحل استغرقت خمسة أيام وغطت مسافة 73 كيلومترًا، وتطلبت جهدًا بدنيًا كبيرًا بسبب التضاريس الوعرة، واضطر لحمل حقيبة ظهر ثقيلة ومعدات تسلق، مما زاد من صعوبة الصعود.

وأشار أن التسلق يحتاج لعدة معدات مهمة منها، الحبال، والخوذة، وحزام التسلق، وأحذية التسلق، وأدوات التثبيت، وأدوات التأمين، وقفازات الحبال، وملابس ملائمة.

وتمكن المتسلق المغامر صاحب الـ 61 عامًا، من تسلق أعلى قمة في قارة إفريقيا، في 31 ديسمبر 2024.