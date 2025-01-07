شكرا لمتابعة خبر عن أعمال الأنفاق في مدينة المستقبل ذا لاين بنيوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو جديد، عن أعمال الأنفاق في مدينة المستقبل ذا لاين بنيوم، والذي يظهر العمل على قدمٍ وساق من أجل إنجاز المدينة وانتهاء الأعمال.

وستُحدث مدينة ذا لاين ثورة في التنمية الحضرية، حيث تضع الإنسان على رأس أولوياتها وتقدم له معيشة استثنائية غير مسبوقة، إلى جانب الحفاظ على الطبيعة المحيطة به.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- قد أطلق مشروع مدينة ذا لاين في عام 2021، لتؤسس مفهوماً جديداً للحياة الحضرية التي تتمحور حول الإنسان والطبيعة، وتكون نموذجاً فريداً للمدن المستدامة العاملة بالطاقة المتجددة 100%، إلى جانب المحافظة على 95% من الأراضي كمحمية طبيعية، انسجاماً مع أهداف المملكة للاستدامة.