شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض: بدء طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الرياض بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالريال.
وكان بنك الرياض قد أعلن على موقع تداول السعودية بتاريخ 1 يناير الحالي، عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال من خلال الطرح الخاص داخل السعودية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات ريال.
ونوه بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأفاد بأن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة الرياض المالية كمدير رئيسي وحيد فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 250,000 ريال، فيما سعر طرح الصك في مرحلة لاحقة حسب أوضاع السوق في ذلك الوقت.
وذكر أن مدة استحقاق الصك: صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك).
وأشار إلى أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
وكان بنك الرياض قد أعلن على موقع تداول السعودية بتاريخ 1 يناير الحالي، عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال من خلال الطرح الخاص داخل السعودية بموجب برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات ريال.
ونوه بتحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأفاد بأن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة الرياض المالية كمدير رئيسي وحيد فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 250,000 ريال، فيما سعر طرح الصك في مرحلة لاحقة حسب أوضاع السوق في ذلك الوقت.
وذكر أن مدة استحقاق الصك: صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك).
وأشار إلى أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.