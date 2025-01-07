شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة تشهدها المملكة.. "البرَد" أمطار صلبة يكسوها الجليد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعرض العديد من مناطق المملكة خلال الفترة الحالية إلى تكوّن البرَد، والبرَد هو نوع من الأمطار الصلبة، تتألف حباتها من طبقات جليدية يصل سمكها إلى مليمتر واحد، وتتراوح أحجامها بين المليمترات إلى السنتيمترات.

وحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن حبات البرَد تكون شفافة أو غير شفافة.



كيف يتكون البرَد

انخفاض درجات الحرارة

- انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.- درجات الحرارة السطحية صفر أو أقل.- في أثناء العواصف الرعدية.- نتيجة تجمد قطرات المطر، تتكون عليها طبقات من الجليد.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، توالي درجات الحرارة انخفاضها، مع فرصة تكوّن الصقيع على الأجزاء الشمالية للمملكة.

ونبه المركز من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاة مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك ياتجاة مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاة مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.