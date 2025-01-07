شكرا لمتابعة خبر عن المنيع يوضح حكم التهاون في صلاة الجماعة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال سائلة قالت إن زوجها متهاون في أداء صلاة الجماعة، ويصلي في البيت بدون عذر .

وقالت السائلة : زوجي متهاون في أداء صلاة الجماعة، حيث يصلي في البيت وبعد خروج الوقت بدون عذر، وقد نصحته في ذلك، وعذره بأن الفرق 27 درجة”

ورد المنيع :”التهاون في آداء الصلاة مع الجماعة بعد معصية بالغة مستحقة للعقوبة .على هذا الشخص أن يتقي الله لأن الله رزقه امرأة صالحه تأمره بالمعروف وتنهاه عن الفحشاء والمنكر .