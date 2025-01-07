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سقوط ضحايا في زلزال قوته 6.8 ريختر بالصين

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واس - بكين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ضحايا في زلزال قوته 6.8 ريختر بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 53 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الزلزال الشديد الذي ضرب الثلاثاء منطقة التيبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين قرب الحدود مع النيبال.

وأوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" خبر مقتل 53 شخصًا، وإصابة 62 بجروح جراء الزلزال بقوة 6,8 درجات، الذي هز كانتون دينغري في الساعة 9:05، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن سقوط 23 قتيلًا.
وأوضحت وفق تقرير أصدره المركز الصيني لشبكات الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالًا وخط طول 87.45 درجة شرقًا، حيث ضرب الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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