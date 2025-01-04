شهر للغة العربية في ماليزيا

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة برنامج (شهر اللُّغة العربيَّة) في مملكة ماليزيا ضمن مشروع "شهور اللُّغة العربيَّة" الذي حقَّق نجاحات في دول عديدة، وهو مشروع يهدف إلى تقديم الدَّعم الأكاديميّ والتَّعليميّ للُّغة العربيَّة على المستوى الدَّوليّ.

وأشار الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي إلى أنَّ المجمع ينشط في مسارات متنوّعة لنشر اللُّغة العربيَّة محليًّا وعالميًّا، من بينها إطلاق برنامج (شهر اللُّغة العربيَّة) في مملكة ماليزيا، في المدَّة من 1 إلى 29 يناير الجاري، الذي يسعى المجمع من خلاله إلى التَّعريف بأنشطته في تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها، وتسليط الضوء على جهود المملكة في خدمة اللُّغة العربيَّة وعلومها على المستوى العالميّ؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشريَّة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبيَّن المجمع أنَّ البرنامج يتضمَّن مجموعةً من الفعاليَّات والأنشطة الأكاديميَّة والتَّعليميَّة، من بينها ندوات علميَّة، ودورات تدريبيَّة متقدّمة لتطوير مهارات التَّدريس وإستراتيجيَّاته، ويشمل أيضًا تطبيق اختبار (همزة) لقياس الكفايات اللُّغويَّة، ومسابقةً علميَّةً تشجِّع الطلاب والمتعلِّمين على الإبداع في استخدام اللُّغة العربيَّة، بالتَّعاون مع جامعتين في مملكة ماليزيا، هما: (جامعة برليس الإسلاميَّة) بمدينة (برليس)، و(الجامعة الوطنيَّة) بالعاصمة (كوالالمبور)، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاية المعلِّمين في مجال تعليم اللُّغة العربيَّة، وتعزيز نواتج التَّعلُّم لدى المتعلِّمين، ويُختَتم بتكريم المجمع للفائزين بالمسابقة.